Zaniolo shock. Il ginocchio destro fa crac davanti al ct Mancini. Ora l'Europeo è a rischio

Al 37' di Roma-Juventus, Nicolò Zaniolo ha subito un infortunio al ginocchio destro. Rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale. Un infortunio grave che rischia di compromettere l'Europeo: "Adesso ho paura di perdere queta manifestazione. Ho sentito un dolore terribile e ho capito subito che era successo qualcosa di terribile". Il ginocchio è lo stesso che ha dato problemi in settimana a causa di una contusione con il Torino. Fonseca ha cercato di non pensarci molto, anche se conosce la gravità della situazione: "È un grande problema, è vero. Zaniolo era in un grande periodo di forma. Adesso deve solo pensare a recuperare velocemente. Siamo tristi per lui, ma domani è un altro giorno. Tornare sul mercato? Ne parlerò con Petrachi e vedremo. Ora l'unica alternativa è Under, ma devo pensare anche a come cambiare questa assenza". Questo potrebbe vedere un ritorno della Roma sul mercato. Per ora Petrachi è su Mateus Vidal del Corinthians.

(Gasport)