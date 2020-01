Zaniolo, rincorsa all'Europeo

Dopo l'infortunio Zaniolo riparte dall'affetto di amici e colleghi per rincorrere l'Europeo. L'operazione è andata a buon fine e i tempi di recupero si aggirano intorno ai 5-6 mesi. Il suo obiettivo, però, resta Euro2020, come dice anche la mamma Francesca: "Farà di tutto per essere all’Europeo, è il momento peggiore della sua vita ma ora è determinato. Florenzi lo ha tirato su e l’affetto di tutti lascia senza parole". Emergenza in rosa per Fonseca che vorrebbe un rinforzo. Petrachi ha contattato Politano dell'Inter, ma resta viva anche la pista per Suso.

(Leggo)