Zaniolo la Roma corre ai ripari. Ecco Politano, si cerca un terzino

La Roma si muove rapidamente sul mercato e, a distanza di due giorni dall'infortunio che ha visto protagonista Nicolò Zaniolo, chiude l'operazione che ha portato nella Capitale Matteo Politano in cambio di Leonardo Spinazzola, che andrà a vestire la maglia dell'Inter di Conte. Il giocatore ex Roma Primavera atterrerà questa mattina e sosterrà a Villa Stuart le consuete visite mediche di routine. Il mercato di Petrachi non si ferma qui, infatti il ds giallorosso è intenzionato ora a dare a Fonseca un terzino sinistro, ruolo in cui la Roma ha in questo momento solo Kolarov. Per quel ruolo piace Barasic dei Rangers allenati da Steven Gerrard, che vorrebbe che il terzino rimanesse a Glasgow.

(La Repubblica)