Zaniolo choc, stagione finita. Fonseca: "Due gol regalati"

La stagione di Nicolò Zaniolo finisce qui, nella seconda sconfitta consecutiva della Roma che apre il periodo buio della squadra. Ennesima tegola per Fonseca che solo ieri ha recuperato Cristante da un lungo stop: "È un grande problema per noi. Zaniolo deve pensare a recuperare velocemente. Siamo tristi, ma domani è un altro giorno". Contro la Juventus la Roma ha pagato un approccio negativo: "Già è difficile giocare contro la Juventus, se poi dopo pochi minuti vai sotto in quel modo, con due gol regalati, diventa difficile per tutti. La squadra ha fatto una buona partita contro una buona Juventus, abbiamo giocato un bel secondo tempo e abbiamo impressionato". Il tecnico si è assunto le responsabilità dell'errore di Veretout: "Io voglio che la mia squadra parta da dietro, poi può succedere di prendere gol in quel modo. Ci lavoriamo molto, penso che possiamo vincere se rischiamo, anche se a volte possono capitare cose così. Mi piace un calcio di coraggio, che riparta già dal portiere, io credo in questo. Veretout ha sbagliato, ma poi ha reagito molto bene e per me è questa la cosa importante".

(CorSera)