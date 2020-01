Villar e Perez: "Siamo qui per crescere ancora"

Gonzalo Villar e Carles Perez hanno ricevuto le prime indicazioni dall’allenatore portoghese, che punta ad inserirli il prima possibile. «Arrivo in un grande club, è una bella sfida per me. Sono un centrocampista a cui piace stare sempre vicino alla palla. Il mister mi ha già dimostrato fiducia, sono certo che sarà fantastico lavorare con lui» le prime parole di Villar. Entusiasta anche Perez: «Lascio un club importante come il Barcellona, ma arrivo in uno altrettanto importante. Ho scelto la Roma per la sua idea di gioco. Sono un giocatore rapido, con il fiuto del gol. Mi piace l’uno contro uno, posso giocare internamente o sull’esterno, a sinistra o a destra, anche se preferisco a destra».

(Gasport)