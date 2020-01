Under resta, no allo scambio con Suso

Nella giornata di ieri era circolata la suggestione di mercato che vedeva protagonisti Under e l'esterno del Milan Suso. Offerta a quanto pare rispedita subito al mittente. Il turco infatti potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con il Manchester United, magari proprio nella trattativa che Petrachi sta cercando di portare avanti per tenere nella Capitale Chris Smalling. I nomi più caldi sul fronte delle uscite infatti sembrano essere quelli di Fazio e Juan Jesus, che in caso dovessero partire libererebbero la Roma dal loro pesante ingaggio.

(corsera)