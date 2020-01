Under o mai più: ultima chiamata per uscire dal tunnel

"Cerchiamo un'ala", ha detto Paulo Fonseca nella conferenza pre-Genoa. Le scelte, lì davanti, sono costrette, e una di queste riguarda Cengiz Under, che negli ultimi mesi ha avuto un andamento turbolento. A Parma in Coppa Italia ha fatto vedere qualcosa di buono, soprattutto in termini di sacrificio, e oggi a Marssi toccherà ancora a lui. L'obiettivo è tornare quello della prima stagione, quando con Di Francesco incantò facendo schizzare la sua valutazione. Da quel momento però tanti problemi fisici a tormentarlo. La stagione scorsa di fatto non l'ha giocata, questa era iniziata nel modo migliore (col gol nella gara d'andata) poi il nuovo infortunio e l'esplosione di Zaniolo. Il turco ha pensato anche di lasciare la Capitale direzione Milan o Manchester (rientrando nell'affare Smalling). Ora però è tutto bloccato, al massimo se ne riparlerà a giugno. Ora, infatti, il turco dovrà rilanciarsi con la Roma.

(gasport)