L'attaccante giallorosso Cengiz Under ieri si è concesso insieme ad alcuni amici una cena al sapore di mare nel celebre ristorante dei vip in piazza de' Ricci, accolto dal padrone di casa Lorenzo Lisi. All'inizio è passato inosservato, poi è diventato la star della serata e si è concesso anche agli scatti degli ammiratori, prima di lasciare il locale in taxi da solo tra gli applausi dei fan.

(Il Messaggero)