Under-Kluivert, i 'piccoletti' tornano al potere

Cengiz Under e Justin Kluivert, che in maniera diversa hanno lasciato il segno nel derby contro la Lazio, sono il perfetto esempio di come Paulo Fonseca abbia fatto anche un grande lavoro psicologico nella squadra. L'esterno turco sembra aver ritrovato lo smalto migliore: infatti domenica si sono riviste le sue accelerate, le sue sterzate, rendendosi pericolo e creando scompiglio e assist. Fonseca punta molto su di lui, anche per risolvere il problema del gol.

Contro la Lazio si è visto anche un Kluivert certamente diverso rispetto alle apparizioni precedenti in cui ha mostrato poca brillantezza. Il tecnico lusitano sapeva che dopo l'infortunio serviva del tempo affinché l'olandese recuperasse quello smalto perduto, e così l'allenatore gli ha continuato a dare fiducia, come gliene darà anche nella prossima gara con il Sassuolo. La squadra di De Zerbi è solita lasciare numerosi spazi vuoti agli avversari e la velocità di Justin potrebbe quindi rivelarsi decisiva.

(Gasport)