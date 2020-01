Una rosa sempre più verde: Ibañez ok, Perez allo sprint

Ieri è stato il giorno di Ibañez , difensore centrale che arriva dall'Atalanta in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus e un eventuale 10% agli orobici in caso di cessione del giocatore. Oggi invece sarà il giorno di Villar, atteso in serata all'aeroporto di Fiumicino. Il costo dell'operazione è di 5 milioni, di cui 4 andranno al Valencia, che deteneva l'80% del cartellino del giocatore, e uno all'Elche, squadra per cui è attualmente tesserato.

Per l'arrivo di Carles Perez bisognerà attendere un po' perché manca ancora l'accordo con il giocatore e quello definitivo con il Barcellona. I due club hanno l'intesa per il prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni, ma i blaugrana vorrebbero tenere il diritto di recompra, cosa che i giallorossi non vorrebbero invece inserire. Intano Arturo Canales, agente dell'esterno spagnolo, sarà a Barcellona per presentare a Perez l'offerta della Roma. In uscita Fuzato, vicino a trasferirsi in prestito al Vitoria Stubal insieme ad Antonucci, al posto del portiere brasiliano si pensa a Rafael del Cagliari. Inoltre la Roma starebbe parlando con alcuni club degli Emirati Arabi per Pastore.

(Gasport)