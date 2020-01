Un Belotti scatenato firma il blitz a Roma. Mazzarri si rilancia. Fonseca, brutto stop

La Roma comincia male questo 2020 e Friedkin riceve già la prima delusione di quella che sarà, molto probabilmente, la sua squadra. Protagonista della serata Andrea Belotti che ha impegnato Mancini per tutta la serata. Contro di lui solo Pau Lopez che, anche grazie ai legni, ha sventato due occasioni pericolose. Dzeko, invece, si è fatto ricordare solamente per un assist fornito a Mkhitaryan verso la fine della partita, poi sprecato dall'armeno. Gli attacchi della Roma non riuscivano a sfondare l'ultimo muro dei granata che ripartivano pericolosamente, nonostante fossero chiusi nella loro metà campo.

(Gasport)