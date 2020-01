Calciomercato Roma: Riccardi la chiave per arrivare a Castrovilli

La Fiorentina sta cercando in tutti i modi di far rimanere a Firenze Gaetano Castrovilli, esterno classe 1997. Il giocatore piace molto ai giallorossi e hanno provato a tentare il ds Pradè per portarlo nella Capitale. Sul giocatore ci sono molte squadre di Serie A e di campionati esteri, ma i giallorossi hanno messo sul piatto il cartellino di Alessio Riccardi, giovane talento della Primavera sul quale i violi hanno da tempo messo gli occhi. Cosa accadrà non è dato saperlo, visto anche che il giocatore ha rinnovato il proprio contratto fino al 2024 ed ha espresso, in più occasioni, di voler diventare una bandiera: "Ripercorrere la carriera di Antongnoni? Fantastico, mi piacerebbe diventare un simbolo".

(corsport)