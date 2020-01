Tra Roma e Fiorentina è un pareggio show

La Roma Femminile non va oltre il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina nella gara del Tre Fontane. Alle 12.30 di ieri le ragazze di Betty Bavagnoli hanno dato vita ad una doppia rimonta sulle avversarie. Il gol che fissa il risultato finale è arrivato su calcio di rigore, conquistato da Ciccotti e trasformato da Andressa. Le giallorosse erano rimaste in partita grazie ad un rigore parato da Ceasar. Thestrup l'altro nome sul tabellino per la Roma Femminile, mentre per la Fiorentina sono andate a segno De Vanna e Breitner.

(Gasport)