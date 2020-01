Totti riapre la porta: «Torno con un'altra società? Mai dire mai sul futuro»

IL TEMPO (F. SCHITO) - «Tornare alla Roma con un'altra proprietà? Mai dire mai». Francesco Totti si confessa nell'intervista rilasciata a Dazn. L'ex numero 10 ha ancora il dente avvelenato verso Pallotta: «Non mi hanno fatto fare il dirigente, ero ingombrante». Quindi, mentre la porta per il ritorno a casa rimane socchiusa, l'ex capitano giallorosso guarda al futuro, ma guai a chiamarlo procuratore: «È una parola vecchia. Preferisco dire scouting. Perlustro, vedo, riesco a trovare qualche giovane promettente». E se avesse per le mani un Totti di 25 anni: «Non giocherebbe alla Roma, già se lo sarebbero comprato».