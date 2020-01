Totti, nuova vita da procuratore: "Scoverò talenti"

In un'intervista che andrà in onda il 15 gennaio su Dazn, Totti spiegherà il suo futuro. Per ora ha svelato qualcosa in un'anticipazione: "Procuratore è una parola un po' vecchia. Preferisco dire scouting. Perlustro e vedo se riesco a trovare qualche giovane promettente". Ancora non è noto il nome della sua società. L'ex Capitano si dividerà fra Italia e Inghilterra, m non collaborerà più con Stellar Group. Il nome sarà quello di Sebastiano Esposito, già segnalato a Monchi quando era a Trigoria. L'ex numero 10 sembra già addentrato nelle dinamiche del nuovo calcio: "Se avessi un Totti di 25 anni non giocherebbe alla Roma, lo avrebbero già comprato". Nel 2020 ci sarà il reality Celebrity Hunted su Amazon e poi sono attesi il docufilm e la fiction tratti dal libro "Un Capitano".

(Gasport)