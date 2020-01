Dopo l'infortunio Nicolò Zaniolo ha ricevuto molte dimostrazioni di affetto, sia da avversari che da compagni di squadra. Un augurio speciale è arrivato anche da Francesco Totti: "Tornerai più forte di prima". Zaniolo ha ringraziato la leggenda giallorossa e dopo l'operazione sono arrivate le sue prime dichiarazioni tramite social: "Grazie a tutti per l'affetto mostrato in queste ore, l'intervento è riuscito e io non vedo l'ora di tornare. Forza Roma!".

(La Repubblica)