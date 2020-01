Tor di Valle, processi riuniti: Parnasi con De Vito (che chiama Raggi in sua difesa)

Virginia Raggi ha incaricato l'avvocatura capitolina di costituirsi parte civile nel processo contro Marcello De Vito. Il presidente del Consiglio comunale di Roma però ora punta la sua difesa dall'accusa di corruzione proprio sulle parole della sindaca. De Vito spera che la Raggi racconti che la decisione di approvare il progetto per la realizzazione del Nuovo stadio della Roma della società Eurnova, di Luca Parnasi, era stata concordata in Assemblea e non pilotata da lui. Intanto i giudici hanno ufficialmente riunito i tre filoni scaturiti dallo scandalo Tor di Valle in un unico processo: Parnasi e i suoi collaboratori condivideranno il banco degli imputati non solo con i politici e i funzionari che avrebbero tenuto a libro paga, ma anche con De Vito e con Mezzacapo, e con Luca Lanzalone, già a giudizio insieme al commissario dell'Ipa, Fabio Serini. Gli imputati sono in tutto 16.

(Il Messaggero)