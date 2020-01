Esodo dei tifosi romanisti residenti all'estero in vista del derby. Giunti ormai a poche ore dalla stracittadina, sono sempre più numerose le comunicazioni al presidente dell'UTR Fbarizio Grassetti da parte di tifosi giallorossi che vivono fuori dall'Italia che saliranno su un aereo per assistere alla stracittadina. Sono previsti romanisti in arrivo da Belgio, Ungheria e Stati Uniti.

(Il Messaggero)