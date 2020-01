Tensioni per il derby: Olimpico superblindato

Circa duemila tra agenti e carabinieri: questo lo spiegamento di forze per il piano sicurezza in vista del derby di domenica tra Roma e Lazio. In questi giorni il botta e risposta tra le due tifoserie, almeno sui social – e non solo – è fitto. Tanto da fare destare le antenne degli investigatori che veglieranno luoghi, strade, pub e tutti i punti di possibile incontro/scontro tra esponenti delle due tifoserie, al fine di scongiurare scintille.

Da ieri sera sono in corso le consuete bonifiche, sia dentro che fuori lo stadio. L’apertura dei cancelli, salvo decisioni dell’ultimo momento, avverrà alle 15.30. Lo sgombero delle strade vicine da auto e cassonetti comincerà già dalla mattina con le rimozioni. Rafforzati i controlli al pre-filtraggio.

(Il Messaggero)