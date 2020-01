Il clima per il derby era teso e ci si aspettava una guerra di striscioni, e così è stato. Dentro e fuori lo Stadio Olimpico sono stati molti gli sfottò, ma è volato anche qualche insulto a sfondo antisemita, insulti già comparsi in passato e nascosti questa volta da altre rime. La Digos sta indagando. Nelle zone adiacenti allo stadio ci sono stati anche alcuni scontri fra tisosi dove, per fortuna, non c'è stato nessun ferito grave.

(CorSera)