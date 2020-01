Striscione orribile su Zaniolo e Rocca. “È un calcio malato”

Ieri mattina, fuori dai cancelli di Trigoria, alcuni pseudo-tifosi della Lazio hanno appeso uno striscione che recitava: «Zaniolo come Rocca... zoppo de Roma», col simbolo dei portatori di handicap. Fonseca è stato netto: «Chi ha fatto quello striscione non è un tifoso, non ama il calcio». Ma le parole più dolorose sono state quelle di Chiara, figlia di Francesco Rocca. «Mi fate schifo non in quanto laziali, ma in quanto esseri umani. È la prova di quanto sia malata la società di oggi che riesce a trasformare anche un gioco bello come il calcio in un luogo malato, dove non esiste umanità ma solo violenza».

La Digos, grazie alle telecamere, sta indagando, ma purtroppo non è la prima volta che striscioni orribili punteggiano la rivalità fra Roma e Lazio.

(Gasport)