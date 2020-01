Spinazzola rientra, Politano in lacrime. Scambio sfumato

Lo scambio Spinazzola-Politano tra Roma e Inter è saltato a causa di divergenze sulle presenze necessarie a far scattare l'obbligo di riscatto. Il terzino, rientrato a Roma, si è detto con la testa già alla gara contro il Genoa, mentre l'esterno dell'Inter ha pianto lacrime amare prima di ripartire per Milano.

I giallorossi intanto hanno ingaggiato Ibanez, centrale difensivo classe '98 dell'Atalanta, che arriva in prestito gratuito per 18 mesi con riscatto fissato a 10 milioni. Ibanez andrà probabilmente a sostituire Jesus - uscito dai radar di Fonseca - che sembra vicino a trasferirsi alla Fiorentina.

(La Repubblica)