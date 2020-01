Spinazzola-Politano diventa un giallo. A Parma emergenza attacco

Il 2020 per la Roma inizia nel peggiore dei modi. Dopo aver inanellato due sconfitte consecutive, i giallorossi oggi giocano a Parma la sfida da dentro o fuori valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fonseca deve fare a meno dello squalificato Dzeko e toccherà a Kalinic (che non segna da un anno) guidare l'attacco romanista.

Problemi anche per la chiusura dello scambio Spinazzola-Politano: l'Inter infatti vuole vederci chiaro sulle condizione del terzino, che dopo le visite di ieri oggi effettuerà dei test fisici sul campo. La natura dello stop alla trattativa però nasce anche dalla perplessità di Marotta legata alla formula: il ds nerazzurro vorrebbe fare un passo indietro passando dal prestito con obbligo a prestito con diritto di riscatto. In più le ruggini che si sono create tra i club dopo il mancato passaggio di Dzeko in nerazzurro l'estate hanno complicato ulteriormente le cose. L'affare può ancora andare in porto, ma a questo punto è lecito attendersi qualsiasi tipo di epilogo.

(Corsera)