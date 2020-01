Spettatori in crescita in A. Superati 30.000 di media

Gli stadi della Serie A sono sempre più pieni. Per la seconda volta in questa stagione è stata superata quota trentamila presenze in media a partita, soglia che era stata oltrepassata solo quattro volte negli ultimi 10 anni. La maggiore affluenza è stata registrata a San Siro nel lunch match Inter-Cagliari con 70.465 spettatori, davanti al derby capitolino con 59.902 e il posticipo serale tra Napoli-Juventus con 39.111 presenze. La media gara della stagione attuale è salita a 27.086 spettatori dopo la 21° giornata di campionato, il 9% in più rispetto allo scorso anno quando, nello stesso arco temporale, la media era di 24.839 presenze.

(La Stampa)