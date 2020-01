Smetto quando voglio

Totti continua a dare spettacolo sui campi di calcio a 8. Negli ultimi giorni il video di un gol segnato su punizione dall'ex calciatore durante una partita di calciotto ha letteralmente fatto il giro del mondo tramite il web. Francesco sta continuando a fare ciò che gli piace in attesa di scrivere il suo futuro. Ogni lunedì è infatti impegnato con la sua 'Totti Soccer School' nel campionato di Serie a della Lega Calcio a 8, e la sua presenza è diventata un elemento di richiamo clamoroso per il pubblico. Al campo del su centro sportivo a Castel Fusano si radudano in media circa mille persone, nella speranza di vedere ancora una volta una magia realizzata da Francesco.

(La Repubblica)