Segnali per il futuro, rinnova anche Cristante

La Roma continua a pianificare il futuro. Dopo il rinnovo di Kolarov infatti ieri è arrivato anche quello di Cristante. Nonostante una fase delicata come quella del passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedkin, l'attuale managment sta continuando a lavorare in maniera operativa per continuare a rinforzare la squadra grazie all’operato della triade Fonseca-Petrachi-Fienga. L’obiettivo del Ceo è noto: sistemare i conti nel giro di un paio di stagioni, mantenendo alta la competitiva.

Intanto si continua a cercare un vice Dzeko: tra i giovani piace Scamacca, ex giallorosso di proprietà del Sassuolo attualmente all'Ascoli.

(Il Messaggero)