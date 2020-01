Santon, la resurrezione «Noi quasi perfetti»

Santon ha fatto una gara perfetta contro la Lazio e se dovesse continuare così sarà difficile togliergli la maglia da titolare. La fiducia di Fonseca è stata ripagata a pieno, complice anche la formazione di Inzaghi che non ha giocato una gara offensiva con molte idee. Proprio il terzino ex Inter ha parlato a fine gara: "La partita l'abbiamo dominata, ma c'è il rammarico di un pareggio che per noi non ci stava perché meritavamo la vittoria. È mancata un po' di concretezza e di fortuna, resta comunque un punto utile per il quarto posto. Quando entri in campo così aggressivo, con la marcatura preventiva, per le altre squadre diventa difficile". Il difensore ha sdrammatizzato sull'errore di Pau Lopez: "Sono cose che succedono a tutti, è un calcio piazzato, lui ha fatto quello che si sentiva di fare. Abbiamo concesso un gol che si poteva evitare".

(Il Messaggero)