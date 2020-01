Santon: «Il rigore? Fallo netto»

IL TEMPO - "Non siamo contenti del pareggio". Dopo aver realizzato una delle sue migliori prestazioni con la maglia della Roma Santon mastica amaro. "Meritavamo di più, però le occasioni che abbiamo dobbiamo cercare di concretizzarle al meglio. E' mancata anche un po' di fortuna. Abbiamo dominato, è stata prestazione bella con l'atteggiamento giusto, col Sassuolo tomerà la vittoria".

Il terzino ha rappresentato una delle chiavi tattiche di una prestazione quasi perfetta dei giallorossi. "In fase d'impostazione mi abbassavo di più facendo il terzo centrale avendo Under alto a destra e Spinazzola a sinistra. Volevamo far uscire un loro centrocampista in pressione per crearci lo spazio in avanti, ci siamo riusciti". Chiusura sull'episodio del rigore su Kluivert: "Per me - dice Santon - era fallo netto, poi c'è il Var e dobbiamo accettarlo".