Ronaldo stavolta "decide" di giocare

La Juventus arriva alla partita di domani sera contro la Roma in Coppa Italia con molti dubbi e una certezza. Nel primo caso i dubbi sono in difesa, infatti De Sciglio è out e sia Cuadrado che Alex Sandro non si sono allenati con il gruppo. Nel secondo caso Sarri conterà sicuramente su Cristiano Ronaldo, che come dimostrato domenica sera contro il Parma è in un periodo di forma incredibile. Fonseca dovrà guardarsi soprattutto dal numero 7 bianconero se vuole avere qualche possibilità di passare il turno e accedere alle semifinali del torneo.

(Il Messaggero)