Roma volta pagina. L'uomo in più è proprio Spinazzola

La storia di Leonardo Spinazzola, con la Roma, ricomincia da Marassi. E non solo perché con il Genoa non gli è mai capitato di incrociarsi, ma perché dopo aver vissuto il mancato scambio con l’Inter (lui in nerazzurro, Politano in giallorosso) tornare, allenarsi e giocare non è proprio nella norma delle cose. Da Trigoria lo vedono voglioso e affamato, pronto a prendersi la sua rivincita in giallorosso. Fonseca, vista l'emergenza, torna a puntare si di dal primo minuto. Tra l'altro tornerà a giocare anche nel ruolo che più predilige, il suo, quello di terzino sinistro. Nelle 16 partite disputate finora in giallorosso gli era successo solo tre volte. Nel frattempo nessun messaggio da parte della Roma verso il club nerazzurro, con l’ipotesi della causa legale che non è mai stata presa davvero in considerazione dalle parti dell’Eur.

(gasport)