Roma, una vittoria all'ultimo Stadium

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera all'Allianz Stadium contro la Juventus, nella gara di Coppa Italia valevole per l'accesso alla semifinale del torneo. I precedenti sul campo bianconero però non sono incoraggianti per i giallorossi. Nove partite disputate e nove sconfitte, con 21 gol subiti e solo tre realizzati. Fonseca cercherà di ribaltare il risultato subito in campionato lo scorso 12 gennaio, dove la squadra di Sarri si è imposta all'Olimpico per 2-1. A Torino il tecnico portoghese non avrà a disposizione Edin Dzeko, giocherà infatti Kalinic in attacco, ma potrà contare nuovamente su Kolarov e Florenzi sulle fasce.

(Il Messaggero)