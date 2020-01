Roma, un derby con Mr. Friedkin

I tempi dell'operazione che vedrà il passaggio della Roma da Pallotta a Friedkin sono stati leggermente più lunghi del previsto. Certo è che esiste una data limite entro cui dovrebbe avvenire la firma dell'accordo: il 26 gennaio. In quella data all'Olimpico andrà in scena il derby e nulla esclude che seduto in tribuna per la partita ci sarà anche il nuovo proprietario giallorosso Dan Friedkin.

Intanto in questi giorni scade la rata da 50 milioni di euro della ricapitalizzazione. Questi soldi verranno investiti nel calciomercato invernale, ma non è chiaro se a metterli sarà Pallotta o Friedkin. Nel caso fosse il primo, al momento dell'accordo il magnate texano dovrà restituirli.

(Il Messaggero)