Roma, un corso di formazione

La distanza della Roma dalle big è evidente ed è stata certificata in campo a Torino. Fonseca, come ha fatto in passato chi lo ha preceduto sulla panchina giallorossa, ha ammesso che l'attuale rosa non ha la qualità delle grandi. E in 20 partite di campionato non è ancora riuscito a vincere contro le migliori della serie A: ko con la Juve, l'Atalanta e il Parma, pari con l'Inter, la Lazio e il Cagliari. Su 11 successi, 10 conquistati contro 10 delle ultime 11 in classifica. La vittoria più significativa, al momento, quella contro il Milan, appena salito all'8° posto.

La qualità è da cercare sul mercato e già in questa sessione invernale, da utilizzare per riparare qualche errore estivo e aggiustare la squadra in corsa dopo gli ultimi infortuni di Zaniolo (stagione finita) e Diawara (12 settimane di stop). Per il maliano si è scelta la terapia conservativa, puntando ad evitare l’intervento chirurgico: il recupero sarebbe più veloce (30 giorni). Fonseca, comunque, non può aspettare. Urgente diventa il doppio acquisto, anche perché il portoghese si avvicina al derby con i giocatori contati a centrocampo e in attacco.

(Il Messaggero)