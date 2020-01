Roma-Torino, sfida all'ultimo gol

Stasera Dzeko e Belotti si daranno sfida a suon di gol per cercare di centrare i propri obiettivi. Il bosniaco è alla ricerca del gol numero 100 con la maglia giallorossa. Fino ad ora è arrivato a 97 reti in 202 gare, quasi un gol ogni due partite. Diventato perno centrale della Roma, Dzeko ha indossato spesso la fascia da capitano quando non c'era Florenzi. La sua prima volta con la fascia al braccio proprio contro il Torino. Belotti, invece, è alla ricerca del gol che manca dal 9 novembre per trascinare i granata verso un posto in Europa. All'attaccante mancano due gol per raggiungere Franco Ossola, storico giocatore del Grande Torino scomparso a Superga.

(Gasport)