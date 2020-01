ROMA-TORINO: le probabili formazioni dei quotidiani

Stasera alle 20:45 la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico il Torino in quella che sarà la prima gara del 2020. Kluivert ancora indisponibile a causa di un problema muscolare che gli ha dato problemi anche durante l'allenamento a porte aperte al Tre Fontane. Ballottaggio in avanti fra Perotti e Mkhitaryan che si contendono un posto sulla corsia offensiva sinistra. Non ci sarà in difesa Fazio, lasciato a casa in via precauzionale.

ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI:

GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

