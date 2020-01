Roma subito Smalling. Petagna prende quota

Kalinic non vuole lasciare la Roma. Paradossalmente per Petrachi sembra più difficile convincere il croato a partire che prendere il vice Dzeko chiesto da Fonseca. Il ds ha infatto offerto il cartellino dell'attaccante a Fiorentina, Genoa e Verona oltre ad un tentativo in Premier con il Newcastle.

In entrata la pista più percorribile sembra essere Petagna, che la Spal valuta 20 milioni. Sfumato invece Llorente: il Napoli lo avrebbe lasciato partire in caso di arriva di Ibrahimovic. In uscita c'è Under, che interessa all'Everton e potrebbe essere utilizzato dalla Roma come pedina di scambio per Keane.

Smalling , prima di Natale, ha dato l'ok per restare a Trigoria. Petrachi e il manager del giocatore, la prossima settimana, incontreranno alcuni intermediari del Manchester United. Il prezzo del riscatto è di 18 milioni.

(Il Messaggero)