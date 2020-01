Roma Primavera: Sdaigui, stella più forte degli infortuni

Zakaria Sdaigui è in rosa della Roma Primavera dal 2017 e fino ad ora ha avuto più infortuni di quanti se ne possano avere in un'intera carriera. Il ragazzo, promettente e stimato a Trigoria, lo scorso anno ha passato un calvario. A fine marzo frattura scomposta della tibia e del perone. Quest'infortunio era arrivato dopo due mesi da quello precedente. Zakaria, infatti, l'estate precedente aveva subito la rottura del legamento crociato ed è stato fermo sei mesi. "Ero sotto choc - afferma - Facevo persino fatica a mangiare. Non avevo accettato il mio secondo tremendo infortunio. Non so se sentivo più male dentro o fuori. Mi svegliavo di notte sperando fosse un incubo". Quella di adesso è la stagione della speranza per il piccolo talento che il giorno del rientro, contro l'Atalanta, al primo pallone toccato ha segnato.

(La Repubblica)