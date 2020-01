Roma, Politano torna a casa in cambio del flop Spinazzola

Il ds giallorosso Petrachi è stato costretto a muoversi rapidamente sul mercato per trovare subito rinforzi da dare a mister Fonseca dopo l'infortunio di Nicolò Zaniolo. Operazione lampo per rimpiazzare il numero 22 della Roma che, mentre lavora per ritornare in campo, sarà rimpiazzato da Matteo Politano, ex giocatore della Primavera giallorossa, che atterrerà nella Capitale questa mattina per sostenere le visite mediche. Politano in questa stagione non rientrava più nei piani dell'Inter di Conte, per lui solo undici presenze con solo due dal primo minuto e zero gol fatti. La Roma ha dato in cambio ai nerazzurri il terzino Spinazzola, il quale non si è mai adattato a giocare a destra visto che a sinistra Fonseca gli ha sempre preferito Kolarov. Adesso i giallorossi dovranno muoversi rapidamente sul mercato per trovare un terzino per rinforzare la rosa.

(corsera)