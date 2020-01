Roma, panchina di latta

Spinazzola ancora out. Sono 4 i suoi infortuni dall'inizio della stagione. Non gravi, ma comunque fastidiosi per chi cerca di ritrovare continuità in campo. Il terzino è attualmente vittima di un forte attacco febbrile che lo allontana dal match con la Juventus di domenica sera anche se il tempo per riprendersi c’è mancando 4 giorni alla sfida con i bianconeri. Periodo non facile anche per Mkhitaryan: l’armeno ha subito una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Almeno due-tre settimane di stop. L'elenco degli infortunati, abbandonato da Cristante che ha gradualmente ripreso a lavorare con i compagni, comprende ancora Fazio, Zappacosta, Santon, Pastore e Kluivert. Ce la farà a recuperare invece Zaniolo.

(Il Messaggero)