Roma, Nikola sa come si fa: all'Allianz ha già fatto festa

Sarà anche una scelta obbligata, a causa della squalifica che Edin Dzeko si trascina dietro dalla scorsa stagione. Ma Paulo Fonseca scommette su Nikola Kalinic. Un po’ per la sua voglia, un po’ per la scaramanzia e la cabala, visto anche che con la Juventus il croato ha sempre fatto bene: tre gol in sette confronti.

Nelle ultime uscite Kalinic ha davvero dimostrato di stare meglio. Non solo nei movimenti, ma anche e soprattutto di stare bene sulle gambe e dentro la partita. Il suo ultimo gol risale addirittura a più di un anno fa: 16 gennaio 2019, Atletico Madrid-Granada 3-3, ritorno degli ottavi di Coppa del Re. Poi tra Atletico e Roma 15 partite senza mai riuscire ad esultare.

(Gasport)