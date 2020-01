Una settimana esatta al derby, la partita delle partite. Sarà una partita diversa, fondamentale. Soprattutto per via della classifica. La Lazio, che ieri ha battuto la Samp, sarà chiamata in settimana ed esibirsi a Napoli in Coppa Italia. La Roma, che ancora deve giocare a Genova, farà visita alla Juventus. Ma nella testa di tutti c'è la stracittadina. In città è vietato arrivare dietro "ai cugini". Figuriamoci se in ballo c'è il primato.

(il messaggero)