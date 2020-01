Roma-Lazio è Capitale

152esimo derby: la Lazio terza in classifica gioca per lo scudetto, la Roma quarta ha l’obiettivo della zona Champions. 7 punti di differenza al momento tra le squadre che evidenziano il grande lavoro di Inzaghi, che ha già avvertito la Juventus battendola all’Olimpico e a Riad in Supercoppa imponendo la sua candidatura per la lotta al titolo. Fonseca, invece, sta rispettando l’impegno preso con Pallotta: è in scia delle big, pur non avendole ancora mai battute, per tornare in Champions League.

L’Olimpico, con più di 60mila persone, diventa la cornice ideale per la Capitale che, sommando i punti delle due squadre (83), è almeno leader del nostro calcio. Torino e Milano sono dietro. La Lazio cerca nel derby il 12esimo successo di fila, la Roma, dopo i due ko casalinghi di fila contro il Torino e la Juve, si vuole riabilitare davanti al proprio pubblico per staccare l’Atalanta. Non sono, quindi, solo parole: Inzaghi e Fonseca puntano al successo.

(Il Messaggero)