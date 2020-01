Roma, i rinforzi a costo zero sono Spinazzola e Under

Il mercato della Roma è bloccato dai conti (gli ingressi devono essere coperti dalle uscite oppure è necessario cercare operazioni posticipate come quella di Ibanez). Intanto continuano a circolare le voci riguardo un interesse per Piatek, ma la trattativa è tutt'altro che semplice: 1) il Milan non lo cede in prestito senza obbligo di riscatto; 2) contemporaneamente dovrebbe uscire Kalinic che con il suo ingaggio da 2,5 milioni è di difficile collocazione. In attesa dei giocatori che arriveranno dal mercato, Fonseca si gode di due rinforzi davvero a costo zero: ovvero Spinazzola e Under. Il terzino ha mostrato di essere «da corsa» quando viene schierato a sinistra, sfoggiando ottime prestazioni come quelle contro il Genoa e nel derby. L'esterno turco ha giocato contro la Lazio la sua miglior partita stagionale e tenta di sfruttare lo spazio lasciato libero dall'infortunato Zaniolo.

(Corsera)