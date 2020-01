Roma-Freidkin: closing a febbraio. Faro della Consob

Sembra essere giunta agli sgoccioli la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma che dovrebbe avvenire intorno alla metà di febbraio. Intanto la Consob assiste al passaggio di mano tra statunitensi del club giallorossi, in attesa di comunicazioni. Il valore dell'operazione si aggira intorno agli 800 milioni netti, compresi i 272 di debito e i 130 di aumento di capitale già approvato dall'assemblea degli azionisti. Una volta effettuato il passaggio di proprietà c'è la possibilità che il comune di Roma dia il via libera definitivo alla costruzione del nuovo stadio di Tor di Valle.

(Milano & Finanza)