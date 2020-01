Roma, Florenzi è al passo d'addio. Andrà al Valencia

Dopo una vita vissuta in giallorosso, con la parentesi dell'anno al Crotone, Alessandro Florenzi e la Roma si salutano definitivamente. Il 24 romanista andrà al Valencia, a meno di clamorosi colpi di scena. Ieri l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, ha prima incontrato Petrachi a Trigoria poi è volato a Valencia. Con il club spagnolo Florenzi firmerà un contratto più ricco di quello attuale attuale: 3,5 milioni di euro a stagione contro i 3 che gli dà la Roma. Manca però l'intesa finale tra i club: i giallorossi valutano l'esterno 18-20 milioni, il Valencia, che ha problemi di liquidità, 14 e vorrebbe legare l'obbligo di riscatto alla qualificazione in Champions.

Per la Roma cedere Florenzi significherebbe iniziare da subito a sistemare i conti, visto che la cifra che incasserà sarà tutta plusvalenza, e alleggerirebbe il monte ingaggi. A Florenzi, inoltre, non è piaciuto il like di Paulo Fonseca su Instagram a un tifoso che chiedeva la sua cessione, nonostante il tecnico abbia chiarito l'episodio. Il 24 è rimasto anche disorientato dal silenzio della società sulla vicenda.

(Gasport)