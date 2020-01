Roma Femminile, Bernauer: «È ora di infrangere il tabù Milan»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'occasione è di quelle da non sbagliare. Lunedì l'As Roma femminile affronta il Milan in trasferta e, con un successo, staccherebbe in classifica la squadra allenata da Maurizio Ganz. Le ragazze di Bavagnoli sono infatti terze - a -1 dalla Fiorentina seconda - e hanno quattro punti di vantaggio sulle rossonere che devono però recuperare una gara. Tornare a Roma con una vittoria consentirebbe quindi alle giallorosse di portarsi momentaneamente a +7 sul Milan e allo stesso tempo insidiare la Viola per la seconda posizione. La squadra è consapevole dell'importanza del prossimo impegno, come dimostrano le parole di Vanessa Bernauer: "Sarà un gara difficile, non siamo mai riuscite a battere il Milan - ha dichiarato la centrocampista a Roma Tv - è ora di cambiare questa cosa, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e arrivare lontano. Il lavoro che facciamo e la vittoria contro la Pink Bari ci hanno aiutato a prendere confidenza, vedremo come finirà questa volta".