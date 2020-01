Roma cambia: esce Florenzi, entra Perez

Dopo Totti e De Rossi, la Roma sta per salutare anche Alessandro Florenzi. Il 24 giallorosso è in procinto di trasferirsi al Valencia: si lavora ad una cessione a titolo definitivo con la formula del prestito con obbligo di riscatto non legato alla qualificazione del club spagnolo in Champions League, come voleva il Valencia, ma al numero di presenze del giocatore. Dalla sua cessione la Roma ricaverà circa 15 milioni di euro.

Intanto, sul fronte entrate è in arrivo Carles Perez dal Barcellona: superato lo scoglio 'recompra', l'esterno classe '98 si trasferirà in giallorosso in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Inoltre, ieri Petrachi ha chiesto informazioni al Fulham su Christie, terzino destro, che interessa per giugno.