Roma, alla caccia del trofeo sparito

Questa sera la Roma di Fonseca affronterà al Tardini il Parma per gli ottavi di finale di Coppa Italia per sfatare una maledizione che si porta dietro dal primo anno della gestione americana. Infatti in questa competizione, quasi sempre snobbata, forse perché non produce guadagni ma solo prestigio, la squadra giallorossa ha rimediato più delusioni che soddisfazioni: quelle più traumatiche sono state le uscite premature con lo Spezia, quando sulla panchina c'era ancora Garcia, e con il Torino, con Di Francesco, per non parlare poi della famosa finale persa il 26 maggio 2013 contro la Lazio.

E pensare che la Roma era la regina della Coppa Italia, con 9 trofei vinti tra la gestione Viola e quella Sensi, l'ultimo nel maggio 2008. Da quel momento in poi la squadra giallorossa è stata una partecipante quasi anonima, guardando Juventus e la dirimpettaia Lazio padroneggiare in questa competizione.

(Il Messaggero)