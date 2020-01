Mariani rivela: «Nicolò recupererà in 4 mesi»

LEGGO (F. BALZANI) - Il primo giorno di convalescenza ha riportato il sorriso sul volto di Zaniolo. A 24 ore dall’operazione al ginocchio, il talento è stato contattato da De Rossi, Mancini e Fonseca. E ha ricevuto la visita del presidente Figc Gravina che gli ha consegnato una stampa. “Sa benissimo l’importanza che ricopre per la nostra Nazionale e questo gli dà grande forza”.

Ancora più forza arriva da una dichiarazione del professor Mariani che lo ha operato: “Il tempo di recupero secondo il mio protocollo è di quattro mesi e non di cinque, poi starà alla società stabilire il resto”. Starà a Fonseca, invece, fare i salti mortali per sostituirlo domani a Parma quando si rivedrà Kalinic dal 1’. Il croato festeggia un amaro anniversario. Il 16 gennaio 2019 segnava il suo ultimo gol in una gara ufficiale: con l’Atletico Madrid contro il Girona in Copa del Rey. Al suo fianco Under e Perotti.