Rischio 3 mesi out, ma Diawara prova a non operarsi

Tegola Diawara per la Roma, che dopo l’intervento al menisco interno del ginocchio sinistro di ottobre, contro la Juve il centrocampista ha riportato la distorsione allo stesso ginocchio con lesione al comparto esterno (menisco). I tempi di recupero con l’intervento sono di 10-12 settimane. Per questo Diawara, invece di operarsi come previsto dal professor Mariani, farà fisioterapia e un consulto dal professor Cerulli per una terapia conservativa. Così resterebbe fuori un mese, ma sarebbe a rischio.

(gasport)